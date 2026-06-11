Лето для школьников — это и долгожданный отдых, и хорошая возможность получить первый трудовой опыт, научиться работать в команде и заработать свои собственные деньги. В этом году на базе всех 35 школ Дзержинска организована работа лагерей дневного пребывания и подростковых трудовых бригад. Это важный городской социальный проект, который приносит реальную пользу и детям, и учебным заведениям.
Глава Дзержинска Михаил Клинков пообщался с ребятами в школе № 70:
"В трудовой бригаде здесь работают 15 подростков. Они на позитиве, понимают ценность своего труда и знают, зачем пришли. Ученики наводят порядок в школе, помогают стелить линолеум и красить стены. Они уже сегодня с гордостью показывают результаты своей работы.
Директор департамента образования Ольга Палеева доложила, что фронт работ школы определяют самостоятельно, исходя из реальных потребностей. Работа школьных бригад — это серьезное подспорье для школ. Ребята сортируют и принимают новые учебники, приводят в порядок пришкольные территории и кабинеты к 1 сентября. Всего в школах и в Эколого-биологическом центре организована трудовая занятость 507 школьников. Но лето — это все-таки прежде всего отдых для детей. Поэтому в каждой школе работают и лагеря дневного пребывания, где ребятишки занимаются по разным программам под присмотром педагогов. В школе № 70 — это лагерь «Непоседы». В плане — посещение бассейна, кукольного и драматического театров.
Лагеря дневного пребывания действуют на базе 35 школ и 5 учреждений дополнительного образования, их посещают 3 055 детей. Уверен, что это лето запомнится нашим школьникам как время настоящих открытий, дружбы и первых трудовых побед".