На базе всех 35 школ Дзержинска организована работа лагерей дневного пребывания

Директор департамента образования Ольга Палеева доложила, что фронт работ школы определяют самостоятельно, исходя из реальных потребностей. Работа школьных бригад — это серьезное подспорье для школ. Ребята сортируют и принимают новые учебники, приводят в порядок пришкольные территории и кабинеты к 1 сентября. Всего в школах и в Эколого-биологическом центре организована трудовая занятость 507 школьников. Но лето — это все-таки прежде всего отдых для детей. Поэтому в каждой школе работают и лагеря дневного пребывания, где ребятишки занимаются по разным программам под присмотром педагогов. В школе № 70 — это лагерь «Непоседы». В плане — посещение бассейна, кукольного и драматического театров.