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В Красноярске мать погибшего бойца СВО через суд лишили права на выплаты

В Красноярске суд лишил женщину права на получение выплат после гибели сына, участвовавшего в специальной военной операции.

В Красноярске суд лишил женщину права на получение выплат после гибели сына, участвовавшего в специальной военной операции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

С требованием лишить женщину прав на получение выплат за погибшего сына в суд обратилась супруга военнослужащего. Она заявила, что женщина не участвовала в его воспитании, не содержала его и не интересовалась его жизнью.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что женщина действительно перестала исполнять родительские обязанности, когда сыну было 10 лет. Она ушла из дома, злоупотребляла алкоголем, а фактически воспитанием ребенка занималась его бабушка. По данным суда, родственные связи между матерью и сыном были утрачены.

Решением Кировского районного суда Красноярска женщину лишили права на получение единовременных пособий и страховых сумм, которые положены членам семьи военнослужащего в связи с его гибелью.