В Сочи этим летом соберут первый урожай местных бананов

Первый урожай местных бананов соберут в июле-августе в Сочи. Инициативы по выращиванию плодов в условиях экспериментальных субтропических теплиц отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В экспериментальных теплицах выращивается 19 сортов бананов — как промышленные, так и десертные. Часть из них относится к селективным сортам с особыми вкусовыми качествами. Такие плоды плохо переносят длительную транспортировку, поэтому могут реализовываться только в регионе выращивания. Полный цикл формирования и созревания плодов после появления соцветий занимает в среднем 3−3,5 месяца.
Для создания устойчивой среды выращивания были построены три специализированные теплицы площадью около 600 кв. м каждая, размещенные на двух площадках в Сочи и одной — на территории Республики Абхазии. Они оснащены системой автоматизированного управления микроклиматом, использующей элементы ИИ для контроля температуры, влажности и полива. Помимо бананов, также тестируются другие субтропические и тропические культуры, включая папайю.
«Сочи остается единственным регионом страны с влажным субтропическим климатом, где выращивание таких культур возможно при минимальных энергозатратах. Проект рассматривается не только как сельскохозяйственный, но и как туристический, у гостей курорта вызывает большой интерес возможность посещать фермы и участвовать в сборе урожая. В перспективе здесь планируется организовать экскурсионные группы в рамках развития агротуризма», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.