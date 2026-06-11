С мэрии Волгограда взыскали 30 тыс. рублей за сломанный на детской площадке нос

На детской дворовой площадке не только не было ударопоглащающего покрытия, так еще и основание качелей залили бетоном с острыми углами. Выяснилось, что расположена площадка на территории, не относящейся к дому, на обслуживание УК ее не передали. Так что ответственность лежит полностью на собственнике — администрации города. Ей и платить компенсацию морального вреда.