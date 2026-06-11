Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С мэрии Волгограда взыскали 30 тыс. рублей за сломанный на детской площадке нос

Компенсацию морального вреда за травму ребенка присудили по иску прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд взыскал компенсацию морального вреда за травму малолетнего ребенка на игровой площадке. Иск подал прокурор Дзержинского района после обращения матери, сын которой упал с качелей и сломал нос на детской площадке во дворе. Выплатит семье 30 тысяч рублей администрация Волгограда.

Как сообщили в областной прокуратуре, ребенок покалечился 18 октября 2025 года на детской площадке во дворе на улице 51-й Гвардейской, 46. Мальчик упал с качелей и ударился о бетон. Врачи диагностировали рану верхней губы и консолидирующий перелом костей носа. Ребенку потребовалось длительное лечение.

На детской дворовой площадке не только не было ударопоглащающего покрытия, так еще и основание качелей залили бетоном с острыми углами. Выяснилось, что расположена площадка на территории, не относящейся к дому, на обслуживание УК ее не передали. Так что ответственность лежит полностью на собственнике — администрации города. Ей и платить компенсацию морального вреда.