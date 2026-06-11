Пенсионерка из Амурска дважды летала в Москву и отдала мошенникам 2,5 млн

Под предлогом «декларирования средств» аферисты убедили пенсионерку дважды слетать в Москву и передать деньги через несуществующий «спецотдел». Сначала она отдала 1,5 млн рублей, после чего её убедили, что средства якобы оказались у разыскиваемого преступника, и потребовали ещё 1 млн. Недостающую сумму женщина заняла у дочери и также передала курьеру мошенников. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.