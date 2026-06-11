Пенсионерка из Амурска дважды летала в Москву и отдала мошенникам 2,5 млн

В Хабаровском крае 65-летняя жительница Амурска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 2,5 млн рублей, — сообщает полиция Хабаровского края.
Схема началась со звонка якобы из «Пенсионного фонда» с кодом из СМС. Затем женщине начали звонить лжесотрудники силовых ведомств, которые запугали её уголовным преследованием за финансирование терроризма.
Под предлогом «декларирования средств» аферисты убедили пенсионерку дважды слетать в Москву и передать деньги через несуществующий «спецотдел». Сначала она отдала 1,5 млн рублей, после чего её убедили, что средства якобы оказались у разыскиваемого преступника, и потребовали ещё 1 млн. Недостающую сумму женщина заняла у дочери и также передала курьеру мошенников. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
В полиции напоминают: нельзя продолжать разговор с незнакомцами о деньгах и нельзя выполнять их инструкции, кем бы они ни представлялись.