Красноярец обустроил в багажнике машины бассейн и катал там друзей

Дорожные полицейские привлекли к административной ответственности автолюбителя, который устроил настоящий «аквапарк» на колесах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. В социальных сетях сотрудники ГАИ обнаружили видеозапись, на которой водитель пикапа «Мазда» перевозил пассажиров по одной из улиц краевого центра. При этом в багажнике автомобиля он организовал импровизированный бассейн. Нарушителем оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, он загерметизировал багажник и наполнил его водой, после чего прокатил своих приятелей. Правоохранители не оценили шалость: в отношении красноярца составлено 8 административных протоколов.