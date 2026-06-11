В Красноярске 398 юных исполнителей спели на Центральной набережной

Сводный хор, в который вошли 398 учеников городских музыкальных школ и школ искусств, исполнил гимны России и Красноярска, а также песни из известных детских кинофильмов мульфильмов. Особенно ребятам понравилась популярная композиция «От винта». Маленькие и больше зрители с удовольствием подпевали, когда она зазвучала.