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ХК «Торпедо» стал лауреатом престижной международной премии

В этом конкурсе участвуют представители стран СНГ.

Источник: Нижегородская правда

ХК «Торпедо» стал лауреатом престижной международной премии. На счету нижегородского хоккейного клуба — одно первое и два вторых места в состязаниях по спортивному маркетингу MVP Awards.

Победа была достигнута в номинации «Лучшая работа клубного телевидения». Здесь «Торпедо» опередило даже таких «медийных тяжеловесов», как футбольные «Спартак» и «Зенит».

«Победу нашему клубу принесла серия промороликов, которыми предварялись тематические матчи и знаковые события по ходу сезона», — сообщила торпедовская пресс-служба.

В номинации «Лучшая спонсорская активация» нижегородский клуб стал серебряным призёром. Высокой оценки жюри MVP Awards удостоились совместные проекты «Торпедо» и Объединённой металлургической компании.

Также второе место досталось «Торпедо» в номинации «Лучший мерч» — за совместную работу нашего клуба и бренда «Душа» по созданию коллекции «Место силы», посвящённой грядущему открытию «VOLGA Арены» на Стрелке.

Всего для участия в 10-й международной профессиональной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards было представлено 1600 проектов, 222 из них вышли в финал. География проектов-участников — Россия, Беларусь, Казахстан и Армения. Церемония награждения победителей и призёров состоялась 10 июня в московском Дворце Культур.

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