ХК «Торпедо» стал лауреатом престижной международной премии. На счету нижегородского хоккейного клуба — одно первое и два вторых места в состязаниях по спортивному маркетингу MVP Awards.
«Победу нашему клубу принесла серия промороликов, которыми предварялись тематические матчи и знаковые события по ходу сезона», — сообщила торпедовская пресс-служба.
В номинации «Лучшая спонсорская активация» нижегородский клуб стал серебряным призёром. Высокой оценки жюри MVP Awards удостоились совместные проекты «Торпедо» и Объединённой металлургической компании.
Также второе место досталось «Торпедо» в номинации «Лучший мерч» — за совместную работу нашего клуба и бренда «Душа» по созданию коллекции «Место силы», посвящённой грядущему открытию «VOLGA Арены» на Стрелке.
Всего для участия в 10-й международной профессиональной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards было представлено 1600 проектов, 222 из них вышли в финал. География проектов-участников — Россия, Беларусь, Казахстан и Армения. Церемония награждения победителей и призёров состоялась 10 июня в московском Дворце Культур.