МегаФон увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения

Классическая схема построения магистральных каналов мобильной сети предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов производства отечественной компании «Неорос». Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания новых каналов сократилась в шесть раз.