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В Приморском карьере нашли фрагмент устричной колонии возрастом более 30 млн лет

Фрагмент устричной колонии нашли в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря.

Фрагмент древней устричной колонии обнаружили во время работ в Приморском карьере Калининградской области. Находка пополнила палеонтологическую коллекцию музея Янтарного комбината, сообщает пресс-служба предприятия.

Образец размером 2 на 4,5 сантиметра содержит части нескольких раковин двустворчатых моллюсков. Они населяли морские отмели более 30 млн лет назад.

Фрагмент устричной колонии нашли в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова — территории современной Калининградской области — в эпоху позднего эоцена, 37−34 млн лет назад. В грунте до наших дней сохранились остатки организмов, обитавших в древнюю эпоху в прибрежной морской зоне.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

«При разгрузке одного из горных самосвалов и был замечен фрагмент устричной колонии. За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних “не янтарных” свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — сказал главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин.

Сейчас в палеонтологической коллекции представлены окаменелости различных геологических периодов. Среди них — зуб ламноидной акулы возрастом 37 млн лет, ростры головоногих моллюсков белемнитов, обитавших 80 млн лет назад, а также фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 млн лет.

Фрагмент устричной колонии уже выставлен в музее комбината и доступен для посетителей.