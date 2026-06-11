В Приморском карьере нашли фрагмент устричной колонии возрастом более 30 млн лет

Фрагмент устричной колонии нашли в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова — территории современной Калининградской области — в эпоху позднего эоцена, 37−34 млн лет назад. В грунте до наших дней сохранились остатки организмов, обитавших в древнюю эпоху в прибрежной морской зоне.