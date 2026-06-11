Калининградская область хочет расширить торговлю с Узбекистаном

«Калининградская область заинтересована в ввозе свежей овощной продукции, а также плодово-ягодной группы: абрикосов, черешни, ряда бахчевых культур. Понятно, что ценовые предложения должны быть конкурентны и отвечать сегодняшним запросам наших жителей. Полагаем, что в этом направлении наши взаимоотношения могут быть кратно расширены», — сказал замгубернатора.