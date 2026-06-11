Новый «старый» автобусный маршрут из Донецка

На линии будет работать автобус среднего класса вместимости следующим временем отправления: Кременец (ОП) — 05:45, 07:05, 08:45, 10:15, 11:45, 13:15, 14:55, 17:00; Александровка (ОП) — 05:55, 07:15, 08:55, 10:25, 11:55, 13:25, 15:05, 17:10; Донецк (ОП пл. Победы) — 06:25, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:10, 16:10. Обслуживание маршрута будет осуществлять государственный перевозчик «Донбасская транспортная компания».