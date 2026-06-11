В КрУДор объяснили, зачем на обходе Красноярска строят подземный переход

Наземный регулируемый переход со светофором, по словам специалистов, мог бы сильно осложнить движение транспорта. Нерегулируемый переход на таком участке также был бы небезопасным. При проектировании рассматривали разные варианты, в том числе надземный переход. В итоге выбрали подземный. Уровень дороги здесь заметно выше подходов к ней. Надземный переход потребовал бы более высокого подъема, длинных лестниц, пандусов или лифтов. Подземный переход будет идти примерно в один уровень с подходами, поэтому пользоваться им будет удобнее.