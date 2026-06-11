В КрУДор объяснили, зачем на обходе Красноярска строят подземный переход

На обходе Красноярска продолжается реконструкция трассы возле Солонцов. Сейчас там строят подземный пешеходный переход. Зачем он нужен, рассказали в КрУДор.
Переход должен обеспечить пешеходную связь между поселком Новалэнд, поселком Солонцы и торговым центром «Метро». По данным дорожников, местные жители сами обращались с просьбой обустроить переход в этом районе.
Проектировщики выбрали для него наиболее подходящее место. После завершения работ здесь также появятся пешеходные дорожки. В КрУДор пояснили, что сейчас дорогу в этом месте нельзя безопасно переходить вне специально оборудованного участка. Трасса четырехполосная, а интенсивность движения на ней высокая.
Наземный регулируемый переход со светофором, по словам специалистов, мог бы сильно осложнить движение транспорта. Нерегулируемый переход на таком участке также был бы небезопасным. При проектировании рассматривали разные варианты, в том числе надземный переход. В итоге выбрали подземный. Уровень дороги здесь заметно выше подходов к ней. Надземный переход потребовал бы более высокого подъема, длинных лестниц, пандусов или лифтов. Подземный переход будет идти примерно в один уровень с подходами, поэтому пользоваться им будет удобнее.
Еще одна причина такого решения связана с техническими работами. На этом участке все равно нужно было переустраивать водопропускную трубу и прокладывать коммуникации, поэтому строительство подземного перехода стало более рациональным вариантом.
Сейчас монтаж элементов тоннеля уже завершен. Подрядчик приступает к заделке швов, гидроизоляции и отделочным работам.
В КрУДор также отметили, что переход строят с учетом будущего развития территории. По словам дорожников, сделать его сейчас в рамках реконструкции быстрее и дешевле, чем возвращаться к этому вопросу через несколько лет. Реконструкция трассы проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».