На Семафорной под Мичуринским мостом возобновляется движение транспорта

С 16:00 сегодняшнего дня участок улицы Семафорной под Мичуринским мостом будет вновь открыт для проезда. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.
Движение организуется на всю ширину проезжей части, однако пока автомобилистам предстоит пользоваться временным переходным покрытием. Специалисты завершают отсыпку, а укладка нового асфальта начнётся после того, как дорожное основание наберёт необходимую плотность.
Прокладку коллектора через дорогу бригады КрасКом завершили. До конца июня ремонтные работы продолжатся в стороне от проезжей части. Планируется заменить 210 метров инженерных сетей.
Также сообщается о необходимости проведения работ по подключению участка нового коллектора к общей системе канализации. Для этого в будущем потребуется кратковременное ограничение движения до двух полос.