Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Семафорной под Мичуринским мостом возобновляется движение транспорта

Пока автомобилистам предстоит пользоваться временным переходным покрытием.

Источник: KrasnoyarskMedia

С 16:00 сегодняшнего дня участок улицы Семафорной под Мичуринским мостом будет вновь открыт для проезда. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.

Движение организуется на всю ширину проезжей части, однако пока автомобилистам предстоит пользоваться временным переходным покрытием. Специалисты завершают отсыпку, а укладка нового асфальта начнётся после того, как дорожное основание наберёт необходимую плотность.

Прокладку коллектора через дорогу бригады КрасКом завершили. До конца июня ремонтные работы продолжатся в стороне от проезжей части. Планируется заменить 210 метров инженерных сетей.

Также сообщается о необходимости проведения работ по подключению участка нового коллектора к общей системе канализации. Для этого в будущем потребуется кратковременное ограничение движения до двух полос.