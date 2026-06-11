Лукашенко назначил нового главу Минприроды на место Масляка, о задержании которого за взятки сообщал ранее

Президент Беларуси Александр Лукашенко Максим Лысенко на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующее решение он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», принял в четверг, 11 июня 2026 года. Напомним, предыдущий министр Сергей Масляк был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Об этом стало известно 12 марта 2026 года. (вот здесь все подробности и детали).
Обращаясь к назначенному сегодня Максиму Лысенко Александр Лукашенко, отметил, что работа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды его в настоящее время не удовлетворяет.
— Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Но и результаты по другим направлениям должны быть, — приводит слова президента названный источник.
Лукашенко добавил, что Беларусь — это островок стабильности, и, что самое главное, любви к природе.
— Имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Важнейшее министерство, — резюмировал президент.
Новый министр Максим Лысенко родился в 1984 году, окончил БГТУ по специальности «лесное хозяйство», затем МИУ — «Экономика и управление на предприятии», в 2025 году получил диплом Академии управления по специальности «Государственное управление и право».
С 2007 года работал в территориальных органах Минприроды, с 2021-го по 2025-й занимал должность председателя Дзержинского райисполкома.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко назначил директора — главного редактора «Звязды» Ануфриеву на такую же должность в «Беларусь Сегодня» (тут все подробности).