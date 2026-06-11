Лукашенко назначил нового главу Минприроды на место Масляка, о задержании которого за взятки сообщал ранее

Президент Беларуси Александр Лукашенко Максим Лысенко на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующее решение он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», принял в четверг, 11 июня 2026 года. Напомним, предыдущий министр Сергей Масляк был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Об этом стало известно 12 марта 2026 года. (вот здесь все подробности и детали).