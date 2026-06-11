Балтийский округ стал единственным в Калининградской области, где спасатели используют дрон

— Мы пытаемся идти в ногу со временем, приобретаем современное оборудование — дроны беспилотные для облегчения работы спасателей и сохранения их жизни. Спасатель — такой же человек и может попасть в любую ситуацию. В прошлом году мы приобрели дрон, но особо с ним поработать не получилось — не было большого наплыва туристов, которых надо было спасать. Да, у нас есть такое оборудование, мы им гордимся. Оно единственное у нас в Калининградской области, — сказал Евгений Олешкевич.