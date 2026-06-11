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Власти Волгограда выплатят ребенку 30 тысяч за сломанный на качелях нос

Дзержинский районный суд Волгограда обязал городскую администрацию выплатить 30 тысяч рублей компенсации.

Дзержинский районный суд Волгограда обязал городскую администрацию выплатить 30 тысяч рублей компенсации за травму, полученную ребенком на игровой площадке. Мальчик в результате падения с качелей сломал нос и рассек губу.

Как сообщили в прокуратуре области, несчастный случай произошел 18 октября 2025 года на детской игровой площадке во дворе многоквартирного дома № 46 на улице 51-й Гвардейской в Волгограде. Ребенок упал и ударился о бетонные конструкции, на которых установлены качели. Мальчик после этого проходил длительное лечение.

Установлено, что на детской площадке отсутствовало ударопоглащающее покрытие. При этом основание качелей залито бетоном и имеет острые углы, что может привести к травмированию детей. Ответственность за содержание детской площадки несет администрация Волгограда, которая является ее собственником, поэтому иск был подан к городским властям.

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