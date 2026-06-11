Власти Волгограда выплатят ребенку 30 тысяч за сломанный на качелях нос

Как сообщили в прокуратуре области, несчастный случай произошел 18 октября 2025 года на детской игровой площадке во дворе многоквартирного дома № 46 на улице 51-й Гвардейской в Волгограде. Ребенок упал и ударился о бетонные конструкции, на которых установлены качели. Мальчик после этого проходил длительное лечение.