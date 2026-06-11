Лов рыбы частично разрешили с 11 июня в Нижегородской области

С 11 июня в Нижегородской области отменили ограничения на рыбную ловлю на реке Оке и Чебоксарском водохранилище вместе с их притоками. Такую информацию распространило региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Министр Роман Воробьёв пояснил, что нерестовые ограничения — это важная мера, направленная на защиту рыбных ресурсов региона. В сезон нереста рыба особенно уязвима, и временный запрет на вылов позволяет ей беспрепятственно воспроизводить потомство. Это критически значимо для восстановления численности популяций и сохранения баланса водной экосистемы.
При этом до 15 июня (включительно) по‑прежнему действует запрет на любые виды рыболовства на Горьковском водохранилище с притоками и на озёрах области. В этот период любителям рыбалки разрешено удить с берега за пределами нерестилищ, используя лишь одну поплавочную либо донную удочку с максимум двумя крючками. Суточная норма вылова остаётся на уровне 5 килограммов.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ: гражданам может быть выписан штраф от 2 000 до 5 000 рублей, возможна конфискация судна и орудий лова. Ознакомиться с действующими правилами можно на официальном сайте профильного министерства.
В особо серьёзных случаях, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов, наступает уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Она предполагает штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо взыскание в размере дохода осуждённого за 2−3 года, а также может повлечь исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее более 70 нарушений выявили с начала нереста в Нижегородской области.