Лов рыбы частично разрешили с 11 июня в Нижегородской области

В особо серьёзных случаях, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов, наступает уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Она предполагает штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо взыскание в размере дохода осуждённого за 2−3 года, а также может повлечь исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.