Участники программы «Патриоты Бурятии» обучились работе с ИИ

Курс «Практическое применение искусственного интеллекта руководителями организаций» прошли 14 участников программы «Патриоты Бурятии». Обучение проводилось с 21 мая по 5 июня по национальному проекту «Кадры», сообщили в агентстве занятости населения Республики Бурятии.
«Выпускники образовательной программы “Патриоты Бурятии” — это сегодняшние сотрудники органов государственного и муниципального управления, общественно-патриотических организаций, промышленных предприятий. Поэтому обучение работе с искусственным интеллектом поможет ветеранам СВО быстро адаптироваться в меняющемся цифровом мире и эффективно применить свой лидерский потенциал на благо общества и экономики республики», — отметила советник главы Республики Бурятии Лариса Гончикова.
В ходе обучения слушатели научились использовать цифровые инструменты для автоматизации рабочих задач. Кроме того, теперь они могут создавать запросы для генерации изображений, формулировать текстовые команды для программ и «оживлять» статичные изображения с помощью специализированного программного обеспечения. Также участники научились готовить презентационные материалы с использованием автоматизированных цифровых помощников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.