Волгоград получил 30,6 млн рублей на компенсацию ущерба от БПЛА

Напомним, 17 декабря 2025 года Волгоградская городская дума утвердила порядок поддержки пострадавших от налётов ВСУ. При частичной утрате имущества граждане могут рассчитывать на максимальную выплату в размере 78,4 тыс. рублей, при полном — до 156,7 тыс. рублей. За повреждение жилой площади до 20 тыс. за 1 кв. метр, но не более 1 млн рублей. Не более 75 тыс. рублей выплачивается за повреждённый автомобиль. За лёгкий вред здоровью — не более 50 тыс. рублей. Кроме того, часть льгот отдельно прописаны в региональном законодательстве.