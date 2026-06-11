Заявленные и итоговые цены на нижегородскую «вторичку» могут отличаться на 24%

В российских регионах такие разрывы в ценах могут составлять от 2% до 25%. Самый большой разрыв — в Санкт-Петербурге. Сопоставимые с Нижним Новгородом значения зафиксированы также в Ростове-на-Дону (23%) и Краснодаре (21%). Минимальный разрыв отмечен в Набережных Челнах, Томске, Ленинградской и Московской областях — от 2% до 9%.