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В Петербурге пройдёт юбилейный «Бал дебютантов» с латинским оркестром

В торжественном открытии примут участие 140 лучших студентов из 20 вузов, а общее количество гостей и участников бала составит 700 человек.

Источник: Бал дебютантов

12 июня в Мраморном зале Российского этнографического музея в Петербурге состоится юбилейный «Бал дебютантов». Торжественное открытие мероприятия ознаменуется выступлением первой солистки Большого театра Анны Тихомировой.

Гвоздём программы этого года станет выступление уникального латинского оркестра. В его состав вошли кубинские музыканты, которые сыграют вместе с симфоническим оркестром. Гости бала смогут услышать зажигательные ритмы ча-ча-ча, сальсы, бачаты и меренге.

Организаторы установили новые рекорды: в торжественном открытии примут участие 140 лучших студентов из 20 вузов, а общее количество гостей и участников бала составит 700 человек.

Бал дебютантов — это утончённый союз музыки, движения и чувств, рождающий гармонию между людьми. С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и всё больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир, подчеркнула художественный руководитель мероприятия Юлия Грибова.