В Петербурге пройдёт юбилейный «Бал дебютантов» с латинским оркестром

Бал дебютантов — это утончённый союз музыки, движения и чувств, рождающий гармонию между людьми. С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и всё больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир, подчеркнула художественный руководитель мероприятия Юлия Грибова.