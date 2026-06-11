В Красноярском крае мужчина выбросил телевизор с балкона и попал на 138 тыс. рублей

Позже выяснилось, что ночью мужчина поссорился со своей подругой. До этого он несколько дней употреблял алкоголь. В порыве злости он схватил со стола телевизор и выбросил его с балкона четвертого этажа. Техника упала прямо на припаркованную машину. Женщина несколько раз просила мужчину добровольно возместить ущерб, но деньги он не выплатил. Тогда она обратилась в суд.