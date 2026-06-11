В Красноярском крае мужчина выбросил телевизор с балкона и попал на 138 тыс. рублей

В Канске суд обязал местного жителя возместить ущерб владелице автомобиля, на крышу которого упал телевизор. Об этом сообщили в Канском городском суде.
Необычный случай произошел в ноябре 2025 года в поселке Мелькомбината. Женщина оставила Toyota Corolla Fielder возле дома № 36, а ранним утром услышала сработавшую сигнализацию. Когда она выглянула в окно, то увидела на крыше своей машины плазменный телевизор. Владелица автомобиля обратилась в полицию с заявлением о повреждении имущества. Однако административное дело возбуждать не стали, так как состава умышленного повреждения чужого имущества не нашли.
Позже выяснилось, что ночью мужчина поссорился со своей подругой. До этого он несколько дней употреблял алкоголь. В порыве злости он схватил со стола телевизор и выбросил его с балкона четвертого этажа. Техника упала прямо на припаркованную машину. Женщина несколько раз просила мужчину добровольно возместить ущерб, но деньги он не выплатил. Тогда она обратилась в суд.
По заключению независимой экспертизы, восстановительный ремонт автомобиля оценили в 138 470 рублей.
Канский городской суд удовлетворил иск и обязал мужчину компенсировать ущерб, а также оплатить судебные расходы и услуги оценщика. Решение суда пока не вступило в законную силу.