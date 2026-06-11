Мошенники через угрозу уголовного дела забрали у студентки 800 тыс. рублей

20-летняя студентка из Калининграда стала жертвой классической многоходовой схемы мошенников и лишилась более 800 тысяч рублей. Девушка перевела аферистам не свои личные сбережения — она отдала все накопления семьи. Всё началось со звонка на мобильный. Неизвестный представился специалистом службы безопасности банка. Дальше — стандартный, но от этого…