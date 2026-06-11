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Мошенники через угрозу уголовного дела забрали у студентки 800 тыс. рублей

20-летняя студентка из Калининграда стала жертвой классической многоходовой схемы мошенников и лишилась более 800 тысяч рублей. Девушка перевела аферистам не свои личные сбережения — она отдала все накопления семьи. Всё началось со звонка на мобильный. Неизвестный представился специалистом службы безопасности банка. Дальше — стандартный, но от этого…

Источник: Янтарный край

20-летняя студентка из Калининграда стала жертвой классической многоходовой схемы мошенников и лишилась более 800 тысяч рублей. Девушка перевела аферистам не свои личные сбережения — она отдала все накопления семьи.

Всё началось со звонка на мобильный. Неизвестный представился специалистом службы безопасности банка. Дальше — стандартный, но от этого не менее опасный сценарий: звонок переключили сначала на «сотрудника финансового мониторинга», а затем — на якобы представителя силовых структур.

Задача была одной — запугать. И у мошенников это получилось. Девушке сообщили, что от её имени якобы финансируются вооружённые силы иностранного государства. Следом прозвучала главная угроза: в отношении неё и её родителей будет возбуждено уголовное дело.

Молодая женщина испугалась. Она поверила, что вся семья может пострадать из-за неё. Под предлогом «проверки и сохранности денежных средств» аферисты убедили её передать все накопления якобы курьеру-инкассатору.

Как именно был передан наличные или осуществлён перевод — в сообщении не уточняется. Суть ясна: студентка выполнила все инструкции и лишилась крупной суммы.

По данному факту следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенниство». Это квалифицированный состав, который предполагает крупный ущерб и наказывается вплоть до шести лет лишения свободы.

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