Экс-директора Фонда капремонта региона Олега Туркина признали виновным и приговорили к штрафу

Бывшего директора Фонда капитального ремонта Калининградской области Олега Туркина признали виновным в присвоении 9,2 миллиона рублей. В качестве наказания ему назначили штраф. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
«Судом установлено, что в период с января 2020 года по июнь 2024 года генеральный директор специализированной некоммерческой организации Калининградской области “Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах” О. Туркин и шестеро его подчинённых растратили вверенные им денежные средства, принадлежащие фонду. Средства, которые были израсходованы подсудимыми на проведение праздничных мероприятий и на иные цели, фонд получил в виде прибыли за оказанные услуги», — сообщили в суде.
Туркин не признал вины и пояснил, что его действия носят законный характер. При вынесении наказания суд учёл совершение преступления впервые, положительные характеристики личности, наличие двух малолетних детей на иждивении, ведомственные награды и благодарности, заболевания у него, его супруги и пожилой матери. Кроме того, бывший директор фонда возместил 9,2 миллиона рублей ущерба, а его подчиненные внесли ещё 600 тысяч.
Принимая во внимание роль и степень фактического участия в совершении преступлений каждого из подсудимых, совокупность смягчающих обстоятельств, отношение подсудимых к содеянному, сведения об их личности и поведение после совершения преступления, выразившееся в принятых мерах к полному возмещению ущерба, суд счёл возможным признать эту совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершённого преступления, позволяющей применить в отношении каждого из них статью 64 УК РФ и назначить им наказание в виде штрафа, — объяснили в суде.
В результате Олега Туркина признали виновным и назначили ему 350 тысяч рублей штрафа (с учётом времени его задержания наказание смягчили до 330 тысяч). Остальные бывшие сотрудники фонда должны будут заплатить от 150 до 280 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Олега Туркина задержали в июне 2024 года. Уголовное дело возбуждали по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершённые группой лиц или в особо крупном размере». Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.