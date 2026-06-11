Экс-директора Фонда капремонта региона Олега Туркина признали виновным и приговорили к штрафу

«Судом установлено, что в период с января 2020 года по июнь 2024 года генеральный директор специализированной некоммерческой организации Калининградской области “Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах” О. Туркин и шестеро его подчинённых растратили вверенные им денежные средства, принадлежащие фонду. Средства, которые были израсходованы подсудимыми на проведение праздничных мероприятий и на иные цели, фонд получил в виде прибыли за оказанные услуги», — сообщили в суде.