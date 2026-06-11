Разговоры по телефону за рулем в Тамбовской области начнут фиксировать камеры

Для выявления нарушителей будут использоваться комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. В регионе функционирует многоуровневая система средств автоматического контроля: 40 передвижных камер, следящих за скоростным режимом, 141 стационарный комплекс (фиксирует нарушения от непристегнутого ремня до непропуска пешеходов), а также 20 мобильных комплексов на транспортных средствах. Мобильные комплексы контроля правил остановки и стоянки задействуют в Тамбове, Рассказове, Кирсанове, Моршанске, Уварове и Мичуринске, а также на участках федеральной трассы Р-22 «Каспий». К концу 2026 года общее количество «умных» комплексов на дорогах области должно достичь 220 единиц. Учреждение заключило два госконтракта на их размещение и обслуживание.