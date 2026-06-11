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Академик Сергеев: эксперимент по «кипячению вакуума» не уничтожит Вселенную

Научный руководитель Национального центра физики и математики Росатома отметил, что энергия, участвующая во «взрыве» вакуума, невелика — как тепло в стаканчике горячего кофе.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Запланированный российскими учеными эксперимент по «кипячению вакуума» мощнейшим лазером не запустит цепную реакцию и не уничтожит Вселенную, но позволит лучше понять ее устройство на квантовом уровне. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Росатома, академик Александр Сергеев.

Ученые РФ планируют с помощью мощнейшего лазера в 100 петаватт нагреть вакуум, чтобы разрушить его и изучить последствия. Ученые НЦФМ намерены в этом эксперименте стать первыми.

«Надеемся, что получится [разрушить вакуум], если выйдем на лазерный импульс мощностью порядка 100 петаватт. Логика старая: чтобы понять, как устроена игрушка, ее надо разобрать. Опасения понимаю. Но энергия, участвующая во “взрыве” вакуума, невелика — как тепло в стаканчике горячего кофе. Весь смысл в том, чтобы ее предельно сконцентрировать в пространстве и во времени: импульс сжимается до десяти фемтосекунд, пятно фокусировки — около микрона. Вы хирургически делаете “взрыв” в крошечном местечке вакуума. К цепной реакции это не приведет. Опасаться нечего», — сказал он.

По словам Сергеева, ученые смогут увидеть разрушение вакуума «начиная примерно со ста петаватт пиковой мощности лазерного импульса». «Сейчас в мире единицы [лазеров с мощностью в петаватты]: у нас в России три, в Китае — около десяти. Следующий шаг строителям лазеров — выйти на принципиально большую мощность», — пояснил он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.