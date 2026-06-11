Академик Сергеев: эксперимент по «кипячению вакуума» не уничтожит Вселенную

«Надеемся, что получится [разрушить вакуум], если выйдем на лазерный импульс мощностью порядка 100 петаватт. Логика старая: чтобы понять, как устроена игрушка, ее надо разобрать. Опасения понимаю. Но энергия, участвующая во “взрыве” вакуума, невелика — как тепло в стаканчике горячего кофе. Весь смысл в том, чтобы ее предельно сконцентрировать в пространстве и во времени: импульс сжимается до десяти фемтосекунд, пятно фокусировки — около микрона. Вы хирургически делаете “взрыв” в крошечном местечке вакуума. К цепной реакции это не приведет. Опасаться нечего», — сказал он.