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На Дону суд оштрафовал капитана теплохода за столкновение со шлюзом гидроузла

Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», за то, что фигурант допустил столкновение судна с металлическими воротами шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», за то, что фигурант допустил столкновение судна с металлическими воротами шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Судом установлено, что ночью 20 апреля 2025 года теплоход «Альфа» при заходе в камеру гидроузла совершил навал носовой частью судна на нижние ворота. Никто из 12 членов экипажа не пострадал. Значительные повреждения получила носовая часть судна.

Размер материального ущерба превысил 31 млн руб.