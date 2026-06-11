На Дону суд оштрафовал капитана теплохода за столкновение со шлюзом гидроузла

Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», за то, что фигурант допустил столкновение судна с металлическими воротами шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.