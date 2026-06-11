В День города Пермь накроют дожди с грозами

Дожди и грозы накроют Пермь в День города 12 июня, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
Воздух будет постепенно прогреваться, облачность уменьшаться. Днём 12 июня температура поднимется до +18… +23°С, к 14 июня — до +20… +25°С. В Перми — от +20… +22°С до +22… +24°С. На северо-западе края к 14 июня может быть до +27°С. Ночи также станут теплее: до +11… +16°С по краю и до +15°С в Перми. Возможны туманы.
Дожди и грозы вероятны каждый день, кроме крайних северо-западных районов. В Перми больше всего осадков ожидается 12 июня, 13 и 14 июня дожди будут более локальными, в основном во второй половине дня.
Андрей Шихов подчёркивает, в последние годы в день города отмечались серьёзные погодные аномалии: в 2022 году было всего +8,4°С, в 2023 году — рекордный холод (+0,8°С) и заморозки на почве, а в 2024 году — рекордная жара (+32,7°С).
Подробнее о том, как пройдёт День города в Перми — в материале.