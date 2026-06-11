В День города Пермь накроют дожди с грозами

Воздух будет постепенно прогреваться, облачность уменьшаться. Днём 12 июня температура поднимется до +18… +23°С, к 14 июня — до +20… +25°С. В Перми — от +20… +22°С до +22… +24°С. На северо-западе края к 14 июня может быть до +27°С. Ночи также станут теплее: до +11… +16°С по краю и до +15°С в Перми. Возможны туманы.