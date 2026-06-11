Экс-главу Фонда капремонта оштрафовали на 330 тыс. вместо 5 лет колонии

Его признали виновным в растрате более 9 миллионов рублей, но от реального заключения спасли два обстоятельства: полное возмещение ущерба и время, проведённое под домашним арестом.
Штраф для экс-чиновника составил 330 тысяч рублей. Прокуратура же требовала для него пяти лет колонии. Его заместитель Сергей Сызин получил штраф 280 тысяч. Остальные фигуранты дела — Елена Миколайчук, Татьяна Иванова и Юлия Ипатова — также отделались денежными взысканиями.
Суд применил статью 64 УК РФ, которая позволяет назначать наказание ниже низшего предела. Смягчающими обстоятельствами стали полное возмещение ущерба — 9,2 млн рублей вернули в бюджет, причём основную сумму внёс сам Туркин — и дни, проведённые под домашним арестом с 20 по 22 июня 2024 года. Арест с имущества фигурантов снимут после вступления приговора в силу.
По версии следствия, с 2020 по 2024 год Туркин и его подчинённые тратили деньги фонда на корпоративы, туристические поездки для сотрудников, подарки, алкоголь, услуги такси, ведущих, фотографов и даже занятия спортом. Общая сумма нецелевых расходов превысила 9,1 млн рублей.
Бывший глава ФКР вину не признал. В своём последнем слове он заявил, что все спорные траты оплачивались из субсидий областного бюджета и доходов от коммерческой деятельности фонда, а не из взносов жильцов. «Между управленческим решением и уголовным преступлением существует огромная разница. Я пришёл в суд с чистой совестью. Мне нечего скрывать», — сказал он.
Ущерб он возместил, но подчеркнул: «Это не является признанием вины. Но я, как руководитель, несу ответственность за свой коллектив». Деньги — 9 млн рублей — Туркин занял у знакомых, так как получить кредит помешала ипотека.
В защиту Туркина выступали и коллектив фонда, и заместитель министра финансов региона Анатолий Горкин. На суде Горкин подтвердил, что расходы на такси, курсы повышения квалификации и представительские траты были включены в утверждённую правлением смету. А исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова отметила: при Туркине фонд наращивал объёмы работ на 30−50% ежегодно, а после его отстранения показатели упали на 40%.
Туркин провёл под домашним арестом больше года — его освободили только в июне 2025-го. Сейчас фонд возглавляет Алексей Малюгин, который несколько месяцев исполнял обязанности.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.