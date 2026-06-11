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Прокуратура взыскивает с подрядчика 170 млн рублей в пользу фонда капремонта Прикамья

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в деятельности одного из подрядчиков фонда капитального ремонта Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в деятельности одного из подрядчиков фонда капитального ремонта Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что подрядчик предоставил подложные документы для включения в реестр предприятий, имеющих право принимать участие в аукционах на право проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Прокуратурой края в Арбитражный суд Пермского края предъявлено исковое заявление о признании договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов недействительными и взыскании с недобросовестного подрядчика более 170 млн руб.