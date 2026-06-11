В лесах Камчатки обустроят еще три зоны отдыха до конца года

Еще три зоны отдыха, помимо двух обустроенных, создадут в лесах Камчатского края до конца года в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона.
В этом году благоустройство предусмотрено на территориях Атласовского, Елизовского, Быстринского, Ключевского и Усть-Большерецкого лесничеств.
В Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края отметили, что создание организованных площадок позволяет не только повысить комфорт отдыхающих, но и способствует сохранению лесного фонда. Там разместят информационные стенды с правилами пожарной безопасности, номером службы лесной охраны, а также контейнеры для сбора отходов.
«Мы выполняем эту работу как для удобства отдыхающих, так и для безопасности зеленых насаждений от пожаров и защиты наших лесов от захламления, ведь в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” перед нами стоит серьезная задача: ощутимо снизить ущерб от лесных пожаров к 2030 году. Надеемся, обновленные места отдыха будут способствовать повышению культуры поведения граждан на природе», — отметили в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.