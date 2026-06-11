В лесах Камчатки обустроят еще три зоны отдыха до конца года

«Мы выполняем эту работу как для удобства отдыхающих, так и для безопасности зеленых насаждений от пожаров и защиты наших лесов от захламления, ведь в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” перед нами стоит серьезная задача: ощутимо снизить ущерб от лесных пожаров к 2030 году. Надеемся, обновленные места отдыха будут способствовать повышению культуры поведения граждан на природе», — отметили в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.