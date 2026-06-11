SHOT: в Канаде загадочно исчезла чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая

В Канаде больше года безуспешно ищут чемпионку России по художественной гимнастике Елизавету Сороковую, которая перестала выходить на связь после переезда в Торонто. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, спортсменка перестала отвечать на звонки и сообщения близких более года назад. С тех пор никакой информации о ее местонахождении нет.
В 2017 году Елизавета вышла замуж и переехала вместе с супругом в Канаду, где устроилась работать тренером по художественной гимнастике. Спустя пять лет совместной жизни, в 2022 году, пара развелась, а через некоторое время связь со спортсменкой полностью оборвалась.
Елизавета Сороковая — мастер спорта и чемпионка России по художественной гимнастике, а также серебряный призер Кубка губернатора Краснодарского края. После завершения профессиональной соревновательной карьеры она переехала за рубеж и сосредоточилась на тренерской деятельности.