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SHOT: в Канаде загадочно исчезла чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая

Елизавета Сороковая, мастер спорта и чемпионка России по художественной гимнастике, пропала в Канаде. Она переехала в Торонто после замужества в 2017 году, работала тренером, но после развода в 2022 году связь с ней полностью оборвалась. Поиски спортсменки продолжаются уже больше года, но результатов пока нет.

Источник: Reuters

В Канаде больше года безуспешно ищут чемпионку России по художественной гимнастике Елизавету Сороковую, которая перестала выходить на связь после переезда в Торонто. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, спортсменка перестала отвечать на звонки и сообщения близких более года назад. С тех пор никакой информации о ее местонахождении нет.

В 2017 году Елизавета вышла замуж и переехала вместе с супругом в Канаду, где устроилась работать тренером по художественной гимнастике. Спустя пять лет совместной жизни, в 2022 году, пара развелась, а через некоторое время связь со спортсменкой полностью оборвалась.

Елизавета Сороковая — мастер спорта и чемпионка России по художественной гимнастике, а также серебряный призер Кубка губернатора Краснодарского края. После завершения профессиональной соревновательной карьеры она переехала за рубеж и сосредоточилась на тренерской деятельности.

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