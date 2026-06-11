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В Биробиджане обновляют детсад № 50 по президентской программе

Реализация проекта стала возможной благодаря договорённости губернатора ЕАО.

В детском саду № 50 города Биробиджана активно ведутся ремонтные работы, финансируемые в рамках президентской субсидии, сообщает пресс-служба мэрии Биробиджана. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Реализация проекта стала возможной благодаря договорённости губернатора ЕАО Марии Костюк с Правительством России и заместителем председателя правительства — полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

В ходе работ территорию готовят под асфальтирование, уже заменили трубы для обеспечения бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения учреждения.

Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин сообщил, что для воспитанников детсада построят детскую спортивную площадку — уникальную для дошкольных учреждений города. Здесь разместят футбольное поле, баскетбольную зону, гимнастическое бревно, два детских спортивных комплекса и малые архитектурные формы.

За ходом работ следят народные контролёры партии «Единая Россия» вместе с местными жителями — они проверяют выполнение мероприятий Народной программы на объектах инфраструктуры, ремонтируемых по нацпроектам и дальневосточным программам.

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