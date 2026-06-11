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313 семей появились в Воронежской области в «красивую» июньскую дату

Более трети — 110 пар — расписались в региональном центре.

Источник: Комсомольская правда

В зеркальную дату — 6.06.2026 — в Воронежской области появились 313 семей. Информацией об этом поделилась пресс-служба регионального ЗАГСа.

Свыше трети всех браков — 110 — зарегистрировали в Воронеже. В числе лидеров оказались первый и второй ЗАГСы, в которых расписались по 33 пары.

Впрочем, в июне ценителей красивых дат ждет еще одна — 26.06.2026.

Как известно, в красивые даты женятся чаще обычного. Например, 25.01.25 — в нашем регионе состоялись 282 свадьбы, 22.01.22 — 149, 08.08.08 — 524, а 11.11.11 — 324.

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