Экс-глава Фонда капремонта отделался штрафом за растрату 9 млн рублей

Туркин виновным себя не считает. В последнем слове он заявил, что все спорные траты оплачивались из субсидий областного бюджета и доходов от коммерческой деятельности фонда, а не из взносов жильцов. «Между управленческим решением и уголовным преступлением существует огромная разница. Я пришёл в суд с чистой совестью. Мне нечего скрывать», — сказал он.