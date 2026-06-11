Экс-глава Фонда капремонта отделался штрафом за растрату 9 млн рублей

Бывший руководитель регионального Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин, которого обвиняли в растрате более 9 миллионов рублей, не сядет в тюрьму. Суд приговорил его к штрафу в 330 тысяч рублей.
Заседание прошло 10 июня. Прокуратура настаивала на реальном сроке — пять лет колонии. Но суд учёл два обстоятельства: Туркин полностью возместил ущерб, а также провёл больше года под домашним арестом. Это позволило применить статью 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела.
Штраф для заместителя Туркина Сергея Сызина составил 280 тысяч рублей. Ещё трое фигурантов дела — Елена Миколайчук, Татьяна Иванова и Юлия Ипатова — тоже получили денежные взыскания. Арест с имущества всех подсудимых снимут после того, как приговор вступит в силу.
Следствие утверждало, что с 2020 по 2024 год руководство фонда тратило деньги не по назначению. В списке нецелевых расходов оказались корпоративы, туристические поездки для сотрудников, подарки, алкоголь, услуги такси, ведущих, фотографов и даже оплата занятий спортом. Общая сумма — больше 9,1 миллиона рублей.
Туркин виновным себя не считает. В последнем слове он заявил, что все спорные траты оплачивались из субсидий областного бюджета и доходов от коммерческой деятельности фонда, а не из взносов жильцов. «Между управленческим решением и уголовным преступлением существует огромная разница. Я пришёл в суд с чистой совестью. Мне нечего скрывать», — сказал он.
Деньги в счёт возмещения ущерба — 9 миллионов рублей — Туркин занял у знакомых. Он подчеркнул, что это не признание вины, а ответственность руководителя за своих подчинённых. Кредит взять не позволила ипотека.
На суде в защиту Туркина выступали сотрудники фонда и заместитель министра финансов региона Анатолий Горкин. Он подтвердил, что расходы на такси, курсы повышения квалификации и представительские траты были заложены в утверждённую правлением смету.
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова добавила: при Туркине фонд наращивал объёмы работ на 30−50% ежегодно. А после его отстранения показатели упали на 40%.
Туркин провёл под домашним арестом больше года — его освободили только в июне 2025-го. Сейчас фонд возглавляет Алексей Малюгин, который до этого несколько месяцев исполнял обязанности.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.