Как в разных городах готовятся к празднованию Дня России

Впрочем, Ульяновск еще и родина писателя Гончарова, подарившего нам образ Обломова и его родового имения — Обломовки. Название этой вымышленной деревни попадает в названия многих местных праздничных затей. Вот и на этот раз на бульваре Новый Венец на бровке Волжского косогора у памятника влюбленным пройдет концерт участников Всероссийского фестиваля свадебной культуры «Свадьба в Обломовке» для всех влюбленных. Здесь же по соседству состоится фестиваль русской культуры «Книжная миля», приуроченный к Году единства народов России, а также традиционный праздник «День молока», где посетителей ждут дегустации и конкурсы.