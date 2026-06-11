Как в разных городах готовятся к празднованию Дня России

Вся страна готовится отметить День России, который в этом году подарит гражданам сразу три выходных дня — 12, 13 и 14 июня. По всей стране развернется калейдоскоп праздничных событий. От Центральной России до Дальнего Востока запланированы сотни мероприятий, призванных объединить жителей городов и туристов. В программе — ставшие уже классикой гигантские триколоры, конкурсы и концерты, а также марафоны, восхождения на гору, парады яхт и многое другое. «РГ» рассказывает о предстоящих событиях в разных городах страны.
ЦФО: От флага до космоса.
День России в регионах Центрального федерального округа все чаще выходит за рамки привычного набора из концерта, выставки и официальной церемонии. Один из самых заметных символических форматов связан с государственным флагом. В Воронеже ко Дню России запланировали мотопробег и растягивание 100-метрового триколора. Похожий визуальный акцент так же используют в Тамбове: там участники акции развернут 89-метровый российский флаг у ледового дворца спорта «Кристалл».
Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости.
В Белгороде праздничная логика уходит в более камерную сторону. В анонсах заметны музейные и театральные форматы: квесты, творческие задания, интерактивные прогулки, события вокруг городских культурных институций. Такой подход особенно важен для приграничной территории: праздник не обязательно превращается в большой open-air, а может собирать людей в безопасных пространствах.
Калуга традиционно сильна своим «космическим» брендом. В городских программах эта тема раскроется через фестивальный формат: кинопоказы, лекции, квесты, световые инсталляции, забеги, «космическую еду» и концерты рядом с музейными площадками.
В Рязани День России превращают в маршрут по городу. В программе задействованы разные площадки: кремль, «Фотодом», Музей путешественников, Лесопарк, Дом культуры «Приокский» и другие городские пространства.
Тула делает ставку на молодежную аудиторию и интерактив. В региональной городской повестке заметны форматы с квизами, игровыми турнирами, студенческими площадками и неформальной атмосферой. Это уже не только торжественная сцена, а попытка говорить с молодыми людьми на их языке: через игру, соревнование, общение и возможность самому стать участником события.
В Брянске патриотические форматы встраивают даже в торгово-развлекательные пространства. Среди таких примеров — программа в местном ТРЦ с юридическими консультациями и мастер-классом «Открытка солдату». В этом случае праздник совмещают с практической пользой и адресной поддержкой: человек может не просто прийти на концерт, а сделать конкретное действие.
Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС.
Во Владимире праздничная и молодежная афиша также смещается от сугубо официальной сцены к открытым микрофонам, тематическим вечерам, интерактивным зонам и научно-просветительским площадкам. Отдельно выделяется планетарий: он позволяет соединить разговор о стране с интересом к науке, космосу и будущему.
В Ярославле сильнее сохраняется классическая модель большого городского праздника на площади. Там ставка делается на массовость, хореографию, воздушные шары и зрелищную картинку. Такой формат менее камерный, чем музейные маршруты или молодежные квесты, но он хорошо работает как образ общего праздника для большого города.
Развернут огромный триколор.
В Волгограде будет традиционная праздничная программа с выступлениями вокальных и танцевальных коллективов. Также запланирован флешмоб «Флаг России»: 200 волонтеров развернут огромный триколор в Центральном парке. Там же состоится забег на один километр, главное условие которого в том, что у каждого бегуна будет в руках российский флаг.
Диктант, салют и марафон.
В Пензе торжественные мероприятия ко Дню России откроются концертным марафоном на центральной площади города — площади Ленина. Он начнется с акции «Хоровод дружбы», в которой примут участие национальные автономии. Далее свои номера представят хор имени О. В. Гришина, хореографические ансамбли «Вензеля», «Зоренька», молодежные коллективы. Затем состоится кавер-фестиваль, который закончится концертом муниципального духового оркестра. Перед зданием правительства появится большое художественное панно, на котором будут рисовать наши юные таланты вместе с педагогами и родителями.
В это время в сквере им. А. С. Пушкина состоится городской диктант, в сквере им. Д. В. Давыдова разместится «Литературный привал» и литературный фестиваль «Сказка — улицам города», который будет включать в себя квесты, интерактивное чтение, настольные игры, мастер-классы. Обширная программа ждет горожан на набережной реки Суры в районе амфитеатра.
С 18:00 торжества начнутся на площадке микрорайона Арбеково рядом со стелой «Город трудовой доблести». Праздничные мероприятия завершатся десятиминутными фейерверками ровно в 22:00. Салют прогремит в двух местах: в в парке «40 лет Победы» и на набережной реки Суры.
Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости.
Парад яхт.
В Омске праздничная программа в честь Дня России обещает быть насыщенной. В десять утра у памятника Труженикам Тыла молодежь даст старт трудовому семестру студенческих отрядов, которые в этом году пополнят 12 тысяч человек. В Омском автобронетанковом инженерном институте состоится выпускной молодых офицеров.
Омский кампус станет площадкой федерального хакатона «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ровно в полдень на акватории Иртыша начнется Парад яхт. Следом развернется праздничная программа «Россия — это мы!». В парках и на площадях омичей и гостей города ждут концерты, конкурсы, вернисажи. По улицам города прошествует парад ретромобилей и мототехники.
На Пешеходном Любинском в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!» состоится торжественная церемония вручения юным омичам первых паспортов.
Колесо обозрения на Зеленом острове даст экспериментальный спектакль «Слегка касаться земли». Зрителей приглашает также иммерсивный спектакль-променад в трамвае «Следующая остановка». На сцене омской драмы в рамках гастролей питерского «Театра на Васильевском» представят неожиданную трактовку классической пьесы Чехова «Дядя Ваня».
Восхождение на гору, гастрофестиваль и конкурс красоты.
12 июня 2026 года в День России в регионах ДФО запланированы праздничные концерты, фестивали, спортивные события, выставки, патриотические акции и многое другое.
В Якутске в Зале Республики пройдет церемония вручение государственных наград Российской Федерации. Лучшие якутяне получат ордена и медали. А для любителей бега пройдет республиканский полумарафон «Забег единства», который соберет спортсменов из разных уголков региона.
В Южно-Сахалинске на стадионе «Космос» в городском парке развернется фестиваль «Сила единства народов» в честь Года единства народов России. Состоится и традиционное праздничное восхождение на гору Российскую. На вершине легкие на подъем сахалинцы торжественно развернут государственный флаг России.
В День России в Петропавловске-Камчатском состоится фестиваль «Ух ты! Яхты!». Откроется он подъемом государственного флага РФ. Для гостей подготовили разнообразные игры, квест, морские бои на асфальте и другие активности. Любителей вкусной еды ждут блюда из морепродуктов от лучших ресторанов и кафе города. Будут и морские прогулки по Авачинской губе на круизных катерах и яхтах, а также музыкальная программа. В рамках празднования Дня России на набережной у дома № 9 по улице Озерновская Коса, пройдет национальный обрядовый праздник «День первой рыбы».
Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости.
В Хабаровске в парке стадиона имени Ленина на главной сцене состоится традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае «Карагод» с большим концертом, хороводом и массовым развертыванием масштабного флага России. А в краевой филармонии откроется одно из главных культурных событий этого лета на Дальнем Востоке — 2-й Фестиваль новой музыки.
Во Владивостоке масштабное празднование Дня России пройдет на центральной площади, разбитой на семь тематических зон. Особый интерес вызывает музыкальная программа — концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и выступление курсантского оркестра учебного парусника военно-морских сил Индонезии, который сейчас находится во Владивостоке.
В Улан-Удэ в День России на площади Советов пройдёт фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ». А в парке имени С. Н. Орешкова начнется двухдневная «Верхнеудинская ярмарка» с большим гастрономическим фестивалем «УДА. ЕДА»: много угощений, чайный фестиваль и обширная развлекательная программа.
День России и День города в Уфе.
12 июня Уфа отметит День России и День города. Программа праздника охватит все районы башкирской столицы. Главное событие — концерт «В сердце России — моя Уфа» состоится на площади Ленина с 12.00 до 20.00. Кроме выступления артистов, здесь пройдет ярмарка ремесленников, будут организованы гастрономическая зона и различные активности.
Также концертно-спортивные программы состоятся на площади Орджоникидзе, в саду Аксакова, в парках Демский, Первомайский, Волна, Кашкадан, имени Якутова.
Перед Уфа-Ареной 12 июня стартует трехдневный фестиваль «Ест Фест» с участием 80 ресторанов и концертом кавер-групп.
На площади у фонтана «Часы» состоится турнир по национальной борьбе Корэш на кубок главы администрации.
На ипподроме «Акбузат» пройдут скачки и бега, а в микрорайона Инорс — региональный этап Всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
В 20 районах Башкирии в этот день состоится праздник плуга — сабантуй. Традиционно в рамках празднования отметят лучших работников АПК. Гостей ждут зрелищные скачки, соревнования по стрельбе из лука и вкусные угощения из наваристого бешбармака, сладкого чак-чака и чая из самовара.
Ульяновск: свадебный и авиационный.
Мероприятий намечается более сотни: концерты, спортивные состязания, фестивали. Начнется все массовой утренней зарядкой на центральной Соборной площади города. Поэты и барды выступят у памятника Николаю Карамзину.
Праздник непременно будет крылатым, поскольку в регионе весь 2026-й объявлен годом авиастроителя, и связано это с полувековым юбилеем начала строительства завода «Авиастар». Поэтому 12 июня здесь пройдет тематическая программа «Ульяновск — авиационная столица». Кстати, «столичный» статус — не просто красивый лозунг для самопиара, а официально зарегистрированный товарный знак, подкрепленный мощной промышленной и учебной базой. Гостей авиационного праздника ждут тематические концерты, встречи с ветеранами авиазавода и чествование семейных пар, работающих на предприятии.
Впрочем, Ульяновск еще и родина писателя Гончарова, подарившего нам образ Обломова и его родового имения — Обломовки. Название этой вымышленной деревни попадает в названия многих местных праздничных затей. Вот и на этот раз на бульваре Новый Венец на бровке Волжского косогора у памятника влюбленным пройдет концерт участников Всероссийского фестиваля свадебной культуры «Свадьба в Обломовке» для всех влюбленных. Здесь же по соседству состоится фестиваль русской культуры «Книжная миля», приуроченный к Году единства народов России, а также традиционный праздник «День молока», где посетителей ждут дегустации и конкурсы.
Разумеется, будет и торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, прозвучат приветствия от руководства региона, а также пройдет вручение паспортов юношам и девушкам. В течение дня на площади будут выступать местные народные коллективы и солисты, а вечером эстафету примут творческие группы и музыкальные коллективы региона.
Концерт-фестиваль в Кузбассе.
В Кемерове 12 июня откроется выставка-ярмарка «Пульс города — синергия талантов». Арт-павильоны будут установлены на Московской площади, одной из главных праздничных площадок. Здесь каждый сможет погрузиться в атмосферу творчества — поискать интересные идеи подарков для себя и для друзей, принять участие в аутентичных мастер-классах и приобрести изделия ручной работы, в том числе, предметы декора от местных мастеров.
К услугам гостей — фотозона и увлекательные активности: аквагрим, чеканка сувениров, изготовление модных аксессуаров своими руками. Найдутся занятия на любой вкус для взрослых и детей. А еще на празднике расскажут о новых жилых комплексах столицы Кузбасса и проведут уроки финансовой грамотности.
«Город, устремленный ввысь» — так называется концерт-фестиваль, посвященный Дню России. На Московской площади в этот день он будет не единственным. Своей кипучей энергией кемеровчан и гостей областного центра заразят участники открытого фестиваля «Казачий бал», посвященного Году единства народов России, а также популярные кавер-группы и мастера уличных видов спорта.
На выставке мотоклуба «Ночные волки» можно будет сфотографироваться с байкером. Площадка «Выходи играть во двор!» познакомит с играми народов нашей страны. А еще своих зрителей и участников ждут проекты «17 традиционных ценностей России», «Кузбасс: дружим городами», «Сохраняй. Дружи. Танцуй» и многие другие.
Этнофестиваль и «Рок-Острова».
Основными площадками празднования Дня России в Нижнем Новгороде станут Нижегородская ярмарка и два парка: «Швейцария» и им. 1 Мая.
Главным событием на ярмарке будет мультиформатный этнофестиваль «Действие». С 12:00 гостей ждут гастрофестиваль с национальными блюдами, граффити-акция и парад народов, на котором развернут 100-метровый флаг России. В 15:00 на главной сцене вручат паспорта гражданам РФ, а с 18:15 начнется выступление группы «Рок-Острова».
В парке «Швейцария» пройдет гастрофестиваль «За одним столом» с участием известных шеф-поваров. С 12:00 до 22:00 на центральной площади будет концерт нижегородских и национальных коллективов. Кульминация вечера (с 21:00 до 22:00) — выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».
В парке им. 1 Мая с 10:00 начнется фестиваль образования «Учись в Нижнем!» с ярмаркой вузов и концертной программой.
День России в Астраханском кремле.
В День России, 12 июня в 19.00. на Соборной площади Астраханского кремля состоится большой праздничный концерт под названием «Вместе — Россия!». На сцену выйдут как профессиональные музыканты, так и студенты образовательных учреждений культуры и искусства, а также юные артисты — те, кто только делают первые, но уже очень яркие шаги в творчестве.
Фото: Министерство культуры Астраханской области.
В этот день в 18.00. еще один праздничный концерт «Моя Россия начинается на Волге!» пройдет в астраханском парке «Аркадия». Ведущие коллективы и солисты города исполнят со сцены всеми любимые патриотические песни и душевные композиции о Родине. Особое место в программе займет всероссийская акция «Хоровод единства».
«Артисты, молодежь, представители общественных организаций, участники специальной военной операции, а также гости праздника соберутся в единый хоровод. Это станет мощным символом нерушимого единства и духовной силы нашей страны», — рассказал глава Астрахани Игорь Редькин, приглашая астраханцев и гостей города на праздник.
Вход на мероприятия свободный.
Ростов-на-Дону: с размахом, но без массовости.
В обычных условиях Южная столица празднует День России грандиозно и торжественно, массовые мероприятия проходят на Набережной, на Зеленом острове, на Театральной площади. В этом году, однако, массовые мероприятия под запретом из-за опасности дроновых атак. Но это не значит, что в этот день ростовчанам придется сидеть дома, тем более что на Дону наконец-то установилась по-настоящему летняя погода.
В штатном режиме будут работать самые популярные у ростовчан парки — Левобережный, Горького, парк Революции и другие. Традиционно в этот день много гостей ждет городской зоопарк. Здесь уже завершили праздничное оформление, подготовлено расписание показательных кормлений таких животных как лисы, туры, маралы, медведи, капибары, слоны, лемуры, пеликаны. В популярном парке «Малинки» 12 июня станет днем популярного символа России — медведя. В «Медвежью пятницу» здесь пройдут интерактивы с «косолапыми», показательные кормления, семейные игры и конкурсы.
Прямо с Набережной реки Дон можно будет понаблюдать за праздничной регатой, а также посмотреть флайборд-шоу — экстремальное водно-воздушное представление, в котором пилоты-флайбордисты летают над водой на высоте до 15−18 метров и выполняют акробатические трюки с использованием спецэффектов: лазеров, пиротехники, светового оборудования и костюмов.
Много интересных мероприятий запланировано учреждениями культуры. В Донской государственной-публичной библиотеке, а также районных библиотеках пройдут патриотические лекции, запланированы показы патриотических фильмов, встречи с ветеранами СВО. Музей истории Ростова-на-Дону проведет целую серию тематических экскурсий и мероприятий. Запланирован показ фильма об одном из выдающихся градоначальников Андрее Байкове.
Гастрофестиваль, регата и концерты во дворах Ижевска.
Празднование Дня России и города в Ижевске начнется 11 июня вечером с Большого хорового собора. На Центральной площади оперные певцы исполнят фрагменты оперы на удмуртском языке «Наталь» композитора Германа Корепанова.
В год народного единства решено исполнить самые яркие и запоминающиеся номера из этой оперы, отражающие народную удмуртскую музыку.
На Центральной площади выступят детский хор и артисты театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Основные партии исполнят Альбина Гордеева и Михаил Меньшиков и приглашенные оперные звезды Елена Бирюзова из Екатеринбурга и Андрей Гладков из Новосибирска.
Большой детский сводный хор из 200 человек исполнит кантату Сергея Прокофьева «Славься наш могучий край». Анонсировано выступление молодого солиста Марка Салазанова, которого уже называют новым Магомаевым.
В районах Ижевска пройдут концерты в рамках Дня двора начиная с 17:00 11 июня.
В 2026 году 12 июня пройдет под лозунгом «Город добрых дел». Спортивные мероприятия, концерты и торжественные награждения пройдут на Центральной площади, набережной и в парках с 10:00 до 22:00. В том числе будут вручены гранты Главы Удмуртии.
На ротонде за зданием правительства Удмуртии начнется трехдневный гастрофестиваль, на который уже заявилось много ресторанов и кафе. Гости смогут посетить мастер-классы шеф-поваров и попробовать уличную еду, включая блины и перепечи.
12 июня на Центральной площади пройдут концерты детских музыкальных коллективов «Звездочки Удмуртии» и «Песни об Ижевске», где выберут лучшую песню о столице. Также состоится молодежный фестиваль «Голос улиц» и выступление хора матерей «Мамин Голос».
Ведущие радио «Адам» будут вести прямую трансляцию с Центральной площади и информировать горожан о главных событиях дня.
На набережной Ижевского пруда из-за ремонтных работ основные праздничные мероприятия не запланированы. Однако на акватории пруда пройдет «Ижевская регата». Участвуют как парусные суда, так и гребные.