Суд взыскал 126 млн рублей за повреждение археологического памятника в Татышев-парке

В Красноярске суд взыскал 126 млн рублей за повреждение объекта археологического наследия на острове Татышев. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Речь идет о территории, где в 2021 году началось строительство пляжно-развлекательного комплекса. Позже выяснилось, что участок находится в границах выявленного объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».
Перед началом работ на такой территории необходимо было провести археологические исследования и принять меры для сохранения культурного слоя. Однако строительство продолжилось. В результате был поврежден объект археологического наследия площадью более 10 тыс. кв. м. Вместе с культурным слоем были утрачены научные сведения, которые могли иметь значение для изучения истории древних жителей берегов Енисея.
Ранее суд признал заместителя директора подрядной организации виновной в повреждении особо ценного объекта культурного наследия. Ей назначили штраф 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Также в деле фигурируют трое участников банды Малиновского, силами которых, по данным прокуратуры, были организованы работы. В отношении двоих уголовное дело приостановлено из-за международного розыска. В отношении третьего расследование продолжается.
Причиненный государству ущерб оценили более чем в 126 млн рублей. Служба по государственной охране объектов культурного наследия края обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с организации, ее должностных и аффилированных лиц. Прокуратура края поддержала заявленные требования.
В суде установили, что ответчики знали о нахождении археологического объекта в границах строительной площадки, но необходимых мер для его сохранения не приняли. Суд согласился с доводами истца и прокуратуры и взыскал сумму ущерба в пользу бюджета Красноярского края.
Отметим, сам пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами так и не начал работать.