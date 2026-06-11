Суд взыскал 126 млн рублей за повреждение археологического памятника в Татышев-парке

Перед началом работ на такой территории необходимо было провести археологические исследования и принять меры для сохранения культурного слоя. Однако строительство продолжилось. В результате был поврежден объект археологического наследия площадью более 10 тыс. кв. м. Вместе с культурным слоем были утрачены научные сведения, которые могли иметь значение для изучения истории древних жителей берегов Енисея.