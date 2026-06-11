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Выпускники Дона 11 июня сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Всего на сдачу единого государственного экзамена зарегистрировались более 16 тысяч учащихся.

В Ростовской области продолжается период сдачи единого государственного экзамена. 11 июня выпускники сдают экзамены по выбору: физику и обществознание.

Установлены следующие минимальные баллы: физика: 36 баллов — для получения аттестата, 41 балл — для поступления в вуз, обществознание: 41 балл — для получения аттестата, 45 баллов — для поступления в вуз.

Статистика выбора предметов среди выпускников: обществознание — 41%, информатика и физика — по 21%, биология — 19%, история и химия — по 14%, английский язык — 10,3%.

Всего к сдаче ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч учащихся. Экзаменационный период продлится до 19 июня.