В Калининградской области нашли устричную колонию возрастом более 30 млн лет

«Янтарь залегает на глубине пятидесяти метров. Самоцвет покрыт несколькими слоями грунта, которые последовательно удаляют и размещают внутри карьера. За год с помощью спецтехники перемещается более четырёх миллионов кубических метров породы. При разгрузке одного из горных самосвалов и был замечен фрагмент устричной колонии. За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних “не янтарных” свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — добавил главный геолог комбината Алексей Коркин.