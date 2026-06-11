Сколько литров бензина АИ-92 может купить волгоградец на 1 зарплату?

В этом рейтинге регион занял 67-е место в РФ.
Волгоградская область заняла 67-ю строчку в рейтинге покупательной способности среди всех субъектов РФ.
Аналитики «РИА Рейтинг» за основу расчётов взяли количество литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе. При этом цена литра такого топлива в стране — 63,90 ₽ Эксперты отметили, что за год оно подорожало на 12,5%.
Выяснилось, что волгоградец может приобрести 945 литров бензина. Лидером списка стала Москва — здесь цифра составила 2533 литра. Второе место у Чукотки с 2500 литрами и Ямало-Ненецкого автономного округа (2400 литров).
Среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает четвёртое место. На первом месте Краснодарский край (1050 литров), на втором — Ростовская область (982 литра), на третьем — Астраханская область (954 литра).