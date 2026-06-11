Сколько литров бензина АИ-92 может купить волгоградец на 1 зарплату?

Аналитики «РИА Рейтинг» за основу расчётов взяли количество литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе. При этом цена литра такого топлива в стране — 63,90 ₽ Эксперты отметили, что за год оно подорожало на 12,5%.