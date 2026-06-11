Красноярец похитил из замерзшего автомобиля бизнес-леди икру и мясо

Сотрудники полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, 52-летнего мужчину обвиняют в краже. Зимой в полицию с заявлением обратилась красноярка, которая сообщила о том, что из ее автомобиля похитили мясо и икру на сумму более 31 тысячи рублей. Женщина рассказала, что является владельцем торговой точки на улице Тельмана, возле которой стоял автомобиль с товаром. Из-за сильных морозов завести машину не смогли. Придя на работу, женщина обнаружила, что заднее стекло разбито, а часть товара похищена. Правоохранители установили личность похитителя и задержали его. Злоумышленник пояснил, что мясо продал за 2 800 рублей, а икру оставил себе. В ходе следствия причиненный ущерб он полностью возместил.