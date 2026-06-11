В Калининградской области дан старт юбилейному форуму «ШУМ»

10 июня в Калининградской области запустили юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодежь. Форумы. В пятый раз форум объединит 1500 молодых медиаспециалистов: журналистов, авторов контента, лидеров общественного мнения, редакторов СМИ и представителей медиахолдингов. Мероприятие проходит по национальному проекту «Молодежь и дети» и входит в число событий, приуроченных к 80-летию Калининградской области.
Приветственный адрес участникам и организаторам форума направил Президент России Владимир Путин. На церемонии открытия приветствие зачитал первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин.
«За прошедшие годы этот проект получил широкое признание, значительно укрепил свой просветительский, консолидирующий потенциал. Гармонично дополнил масштабную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения медиатехнологий, креативных индустрий — в целом. Впереди у вас — интересные технические задачи и совместные проекты, участие в мастер-классах, конкурсах, содержательных дискуссиях. Отмечу, что особое внимание в программе нынешнего форума уделено Калининградской области, которая в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. Уверен, что “ШУМ” вновь пройдёт с успехом, вдохновит вас на новые достижения в жизни, учёбе, труде», — отметил Президент России Владимир Путин в обращении.
В этом году форум включает пять образовательных программ. С 10 по 14 июня совместно с VK пройдёт программа «ШУМ. Производство». Больше всего заявок на неё пришло от молодых медиаспециалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Калининградской области. Участники программы погрузятся в работу современной медиаиндустрии вместе с ведущими экспертами в сфере цифровых коммуникаций, видеопроизводства, дизайна и искусственного интеллекта. В течение пяти дней они будут работать в командах над реальными задачами от компании VK.
«За пять лет форум “ШУМ” объединил тысячи молодых медиаспециалистов в России и за рубежом вокруг созидательных идей и традиционных ценностей нашей страны. В этом году в нём примут участие 1500 молодых медиаспециалистов, журналистов, лидеров общественного мнения. В первой программе “ШУМ. Производство” 300 молодых специалистов изучат полный цикл создания медиапроектов — от разработки идеи и визуальной концепции до производства и презентации готовых решений экспертам креативных индустрий. Кроме развития профессиональных навыков, “ШУМ” формирует сообщество медиаспециалистов, которые сохраняют историю, продвигают культуру нашей страны и создают востребованный смысловой контент для молодёжи», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.
Образовательная программа форума выстроена вокруг ключевых запросов современной креативной индустрии и актуальных цифровых форматов. Участники освоят инструменты создания коротких вертикальных видео, визуальной айдентики, дизайна и нейросетевых решений для генерации и продюсирования контента. Отдельное внимание будет уделено драматургии ролика, визуальному языку современных медиа, работе с аудиторией и интеграции искусственного интеллекта в ежедневные процессы редакций и цифровых компаний.
«Этот год особенный для всех нас. Калининградская область отмечает своё 80-летие. За восемь десятилетий регион прошёл большой путь развития и стал территорией возможностей, где рождаются новые идеи, реализуются масштабные проекты и создаются условия для самореализации молодых людей. Символично, что именно в юбилейный для области год мы открываем уже пятый форум “ШУМ”. Для тысяч молодых людей со всей страны форум превратился в место, где можно найти единомышленников, получить практический опыт, сделать первые профессиональные шаги и по-новому открыть для себя Калининградскую область и страну. Для нас особенно важно, что здесь объединились молодые люди из разных регионов России. Ваши идеи, энергия, инициативность и готовность брать на себя ответственность помогают развивать страну уже сегодня. Молодёжь — это наше настоящее, наша сила и наш главный ресурс для развития», — добавил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Нововведением форума в этом году также станет появление мастеров программ — признанных профессионалов из разных сфер медиа, культуры, кино, телевидения и креативных индустрий, которые будут курировать тематические направления форума, делиться с участниками своим опытом. Мастером программы «ШУМ. Производство» станет Олег Трофим — режиссёр, сценарист и продюсер, автор первой российской супергеройской киновселенной о «Майоре Громе» и романтического блокбастера «Лёд».
Под руководством наставников из VK участники не только усилят профессиональные компетенции, но и получат опыт работы в условиях, максимально приближенных к реальным процессам в холдингах и медиакомпаний. Итогом программы станут готовые медиапродукты, ориентированные на реальные запросы рынка.
«Пятый форум “ШУМ” — это важное событие для нас и большого медиасообщества, которое сформировалось вокруг проекта за эти годы. Особенно ценно видеть, что многие участники возвращаются к нам в новых ролях. Сегодня “ШУМ” объединяет молодых медиаспециалистов со всей России и из разных стран, создавая место, где рождаются проекты, крепкие партнёрства и новые возможности для роста. Мы часто говорим о технологиях, трендах и новых форматах коммуникации, но главной ценностью форума всегда были и остаются люди. Именно участники, эксперты, наставники и выпускники форума формируют сильное медиасообщество, которое развивает нашу страну. Для нас юбилейный форум — это прежде всего история о людях, которые с каждым днём вносят вклад в развитие сферы медиа и журналистики нашей страны», — рассказала руководитель Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» Татьяна Мандрыкина.