В Калининградской области дан старт юбилейному форуму «ШУМ»

«Этот год особенный для всех нас. Калининградская область отмечает своё 80-летие. За восемь десятилетий регион прошёл большой путь развития и стал территорией возможностей, где рождаются новые идеи, реализуются масштабные проекты и создаются условия для самореализации молодых людей. Символично, что именно в юбилейный для области год мы открываем уже пятый форум “ШУМ”. Для тысяч молодых людей со всей страны форум превратился в место, где можно найти единомышленников, получить практический опыт, сделать первые профессиональные шаги и по-новому открыть для себя Калининградскую область и страну. Для нас особенно важно, что здесь объединились молодые люди из разных регионов России. Ваши идеи, энергия, инициативность и готовность брать на себя ответственность помогают развивать страну уже сегодня. Молодёжь — это наше настоящее, наша сила и наш главный ресурс для развития», — добавил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.