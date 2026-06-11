Мужчина сорвался с элитной высотки в центре Волгограда

Как выяснилось, постояльцы отеля Cosmos заметили мужчину, который перелез через парапет и начал лазить по балконам многоэтажки. Очевидцы сразу вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники попытались попасть в квартиру, чтобы спасти человека, но дверь оказалась заперта. Правоохранители начали уговаривать мужчину вернуться в безопасное место, но он их не слушал.