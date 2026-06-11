Прощание с Зинаидой Белых состоится 13 июня

Зинаида Белых скончалась вчера на 85-м году жизни. Зинаида Белых была одной из первых женщин — мастеров спорта по баскетболу. Свою жизнь госпожа Белых посвятила науке и образованию. До 1994 года она была деканом химического факультета ПГУ, после возглавила пермский лицей № 2, в котором проработала до 2018 года.