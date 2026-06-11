Жители Новинок пожаловались властям на строительство склада маркетплейса

Объект площадью 150 тыс. кв. м планируют построить в 50 метрах от домов и 70 метрах от школы; ожидается до 4 000 фур в день. Люди опасаются за безопасность детей и экологию (в т. ч. из‑за риска ЧП наподобие пожара на складе маркетплейса в Шушарах в 2024‑м).