Жители Новинок пожаловались властям на строительство склада маркетплейса

Жители посёлка Новинки протестуют против логистического комплекса маркетплейса рядом со школой № 132 и жилыми домами. Видеообращение они направили федеральным чиновникам. Обращение опубликовано в группе «Окский берег. За достойную жизнь!» «ВКонтакте».
Объект площадью 150 тыс. кв. м планируют построить в 50 метрах от домов и 70 метрах от школы; ожидается до 4 000 фур в день. Люди опасаются за безопасность детей и экологию (в т. ч. из‑за риска ЧП наподобие пожара на складе маркетплейса в Шушарах в 2024‑м).
Ранее участок предназначался под жильё и зелёные зоны, потом его перевели в промышленную категорию — жители считают, что без должных слушаний. Проектная документация, которую долго не показывали, в мае 2026‑го оказалась на экспертизе.
Согласованные в конце 2025‑го знаки для ограничения проезда грузовиков до сих пор не установлены. Судебные процессы с 2025 года результата не дали.
Жители требуют федеральной проверки, возврата прежнего зонирования и переноса комплекса подальше от жилых кварталов и школы.
Ранее сообщалось, что владельцы строящегося склада в Новинках модернизируют канализацию.