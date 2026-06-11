Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новинок пожаловались властям на строительство склада маркетплейса

Жители требуют федеральной проверки, возврата прежнего зонирования и переноса комплекса подальше от жилых кварталов и школы.

Жители посёлка Новинки протестуют против логистического комплекса маркетплейса рядом со школой № 132 и жилыми домами. Видеообращение они направили федеральным чиновникам. Обращение опубликовано в группе «Окский берег. За достойную жизнь!» «ВКонтакте».

Объект площадью 150 тыс. кв. м планируют построить в 50 метрах от домов и 70 метрах от школы; ожидается до 4 000 фур в день. Люди опасаются за безопасность детей и экологию (в т. ч. из‑за риска ЧП наподобие пожара на складе маркетплейса в Шушарах в 2024‑м).

Ранее участок предназначался под жильё и зелёные зоны, потом его перевели в промышленную категорию — жители считают, что без должных слушаний. Проектная документация, которую долго не показывали, в мае 2026‑го оказалась на экспертизе.

Согласованные в конце 2025‑го знаки для ограничения проезда грузовиков до сих пор не установлены. Судебные процессы с 2025 года результата не дали.

Жители требуют федеральной проверки, возврата прежнего зонирования и переноса комплекса подальше от жилых кварталов и школы.

Ранее сообщалось, что владельцы строящегося склада в Новинках модернизируют канализацию.