Артистка Нонна Гришаева поздравила жителей Красноярска с Днем города

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева записала видеообращение к жителям Красноярска. Она поздравила их с предстоящим праздником и пригласила на иммерсивный спектакль «Лучший город Земли». Он пройдет 19 июня в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.
Подобного в городе еще не было: искрометная комедия, ход и финал которой зависят только от зрителей. Например, им предстоит спасти прямой эфир федерального канала. В этот вечер красноярцы узнают много нового о себе и своем городе, а также напишут о Красноярске хит, который войдет в его историю.
Организаторы поделились, что над проектом работала команда уникальных специалистов, поэтому такого спектакля нет не только в России, но и в мире. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. За два года постановка побывала в десяти городах, для которых команда написала 18 песен. Этот эксклюзивный для Красноярска проект реализуется при поддержке министерства культуры Красноярского края и в рамках подготовки к 400-летию основания города.