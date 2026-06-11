Артистка Нонна Гришаева поздравила жителей Красноярска с Днем города

Подобного в городе еще не было: искрометная комедия, ход и финал которой зависят только от зрителей. Например, им предстоит спасти прямой эфир федерального канала. В этот вечер красноярцы узнают много нового о себе и своем городе, а также напишут о Красноярске хит, который войдет в его историю.