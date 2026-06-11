Ишемия и аутоиммунные заболевания: физик из БФУ рассказала о разработке новых технологий в помощь врачам

— Мы разрабатываем оптический метод оценки эффективности антитромбоцитарной терапии у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Это заболевание остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности как в России, так и во всём мире. Уникальность подхода — в использовании метода, который для подобных задач практически не применялся. Мы работаем над более быстрым и доступным способом оценки действия препаратов, которые назначаются пациентам для профилактики тромбозов. Эта информация помогает врачу принимать дальнейшие решения по лечению.