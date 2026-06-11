На красноярском острове Татышев чайки охотятся на сусликов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Татышеве красноярцы заметили, что на «поляне сусликов» стало больше чаек. Птицы начали ловить грызунов прямо на месте, где обычно отдыхают люди и кормят обитателей острова.
Очевидцы говорят, что зрелище неприятное — особенно для детей, которые привыкли видеть сусликов только «милыми и ручными».
По словам специалистов, в этом нет ничего необычного. Сусликов стало слишком много, во многом из-за того, что их подкармливают посетители. Из-за этого они стали легкой добычей для чаек, которые просто воспользовались ситуацией.
В администрации Татышев-парка коллегам из «Проспекта Мира» пояснили, что это естественный природный процесс и вмешиваться в него не планируют.
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