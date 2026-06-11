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Воронежцам предложили добавить интернет-сервисы в «белый список»

В правительстве региона разъяснили механизм пополнения перечня социально значимых ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

В регионах России, включая Воронежскую область, в целях безопасности граждан и защиты стратегических объектов инфраструктуры могут вводиться временные ограничения мобильного интернета. Это вынужденная, но эффективная мера.

Однако в такие периоды доступ к социально значимым сервисам сохраняется. Речь идет о так называемом «белом списке» — перечне приложений и сайтов, которые продолжают работать.

КАК ДОБАВИТЬ НУЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

В региональном Правительстве подчеркивают: список не является закрытым и может быть расширен. Главное условие — соответствие ресурса критерию социальной значимости.

Инициатива снизу. Предложение должно исходить в первую очередь от жителей Воронежской области. Чем активнее граждане заявляют о той или иной платформе, тем выше шанс ее включения.

Обоснование. Предлагаемый сервис должен иметь под собой реальные основания социальной значимости.

Направление в Минцифры. После сбора обращений региональные власти формируют обоснованные предложения и направляют их в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, где принимается итоговое решение.

ЭТО ВАЖНО!

Уважаемые жители Воронежской области! В периоды ограничений доступ к критически важным сервисам может быть сохранен, но для этого ваш голос должен быть услышан.

Какие приложения или интернет-ресурсы вы считаете необходимым добавить в «белый список»? Пишите свои предложения в комментариях под этим постом! Чем активнее будет обратная связь, тем весомее будут аргументы региона при обращении в Минцифры России.