Воронежцам предложили добавить интернет-сервисы в «белый список»

В регионах России, включая Воронежскую область, в целях безопасности граждан и защиты стратегических объектов инфраструктуры могут вводиться временные ограничения мобильного интернета. Это вынужденная, но эффективная мера.
Однако в такие периоды доступ к социально значимым сервисам сохраняется. Речь идет о так называемом «белом списке» — перечне приложений и сайтов, которые продолжают работать.
КАК ДОБАВИТЬ НУЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?
В региональном Правительстве подчеркивают: список не является закрытым и может быть расширен. Главное условие — соответствие ресурса критерию социальной значимости.
Инициатива снизу. Предложение должно исходить в первую очередь от жителей Воронежской области. Чем активнее граждане заявляют о той или иной платформе, тем выше шанс ее включения.
Обоснование. Предлагаемый сервис должен иметь под собой реальные основания социальной значимости.
Направление в Минцифры. После сбора обращений региональные власти формируют обоснованные предложения и направляют их в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, где принимается итоговое решение.
ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые жители Воронежской области! В периоды ограничений доступ к критически важным сервисам может быть сохранен, но для этого ваш голос должен быть услышан.
Какие приложения или интернет-ресурсы вы считаете необходимым добавить в «белый список»? Пишите свои предложения в комментариях под этим постом! Чем активнее будет обратная связь, тем весомее будут аргументы региона при обращении в Минцифры России.